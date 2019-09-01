警用臉書成功尋人 助走失女童回到家人懷抱

2019-09-01 22:17 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



員警見小女孩走失又無法表達其家人聯絡方式，便將女童照片發到地方臉書社團，果真順利找到小女孩家人。記者柯毓庭／翻攝自地方臉書社團 分享 facebook 新北市樹林區日前1名年僅3歲大的女童跟媽媽上賣場買東西，卻因為一時疏忽沒牽好女童，讓她從賣場溜出，又因為市場內人潮眾多，女童竟被擠到迷失在人群中，只能無助地站在攤位旁哭泣，幸好在攤販、員警及網友的協助之下，警方透過地方臉書社團「我是樹林人」，順利替女童找到家人，平安無事返回家中。

樹林警分局上月28日上午11時許，接獲博愛市場攤販的報案，指出有1名3歲大的小女童疑似是跟家人走失，希望警方能幫忙協尋父母，員警立即抵達現場，同時向市場攤販詢問是否有看見民眾在找小孩，但攤販也向員警表示沒有看到。

樹林派出所警員邱寶漢將女童抱回所內安置後，為了先安撫她的情緒，還特地拿出小餅乾哄她，同時希望能從女童口中問到家人的聯絡方式，但因為女童過於年幼不善表達，員警臨機一動想到透過臉書協尋，並透過里長廣播。

文章一Po上地方臉書社團「我是樹林人」，引來許多鄉親及網友關心，大家都紛紛將訊息轉傳出去，果真不到1小時就有女童的家人主動打電話到派出所聯絡，並且順利將她帶回家。

女童的家人表示，因為帶著女童上賣場購物，卻沒注意到女童自己走出店外，還一路走進到人潮擁擠的市場內，幸好看到訊息後就急忙奔赴派出所內，讓心中懸著的大石頭總算能放下來，並十分感謝員警的照顧，表示之後絕對會再三注意。

樹林警分局表示，家中如有幼童或是帶著幼童出門，務必時刻注意，以免幼童因一時疏忽而發生危害。