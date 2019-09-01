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香港機場再現示威集結 民眾將推車封住入口對峙中

素密達斷崖又山難 台中山友摔落致死今吊掛運抵東勢

2019-09-01 14:58聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中市一支10幾人的登山隊，8月30日行經知名的素密達斷崖時，62歲陳姓隊員摔落150公尺的斷崖，林姓領隊下到男子摔落，確認死亡，並向外求助，消防救難人員15名昨趕往。

今天中午12時39分搜救人員使用衛星電話通報，已將遺體搬至吊掛目標點，13時06分國防部軍用直升機(C-493)由松山機場起飛，今天直升機到達吊掛目標點，因直升機風壓大，消防署通知搜救人員須確保繩索，注意自身安全，13時40分吊掛成功，直升機10分鐘後到達東勢河濱公園，立即通報第二大隊及員警。

台中市這支登山隊8月28日從台中市集合啟程，途經九九山莊至希瑪農莊，預計從梨山返回台中市，全程6天。

第二天8月30日到素密達斷崖，陳姓山友掉落斷崖，台中市消防局第二大隊的搜救人員，昨天上午6點多，搭乘直升機降落在雪山東峰，再徒步到案發地點，確定陳男已死亡，救難人員合力準備搬運遺體到吊掛地點。

素密達斷崖是往聖稜線重要地標，山友説,素密達山約3000公尺「不是好惹的」部分路段必須拉繩攀登，陡峭風大時曾發生多起事故。

去年11月，素密達斷崖也發生山難，一名男子攀登時，突遭落石砸中，掉落斷崖。

素密達山3517公尺。圖/取自雪霸國家公園管理處官網
素密達山3517公尺。圖/取自雪霸國家公園管理處官網
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素密達山3517公尺，斷崖險峻。圖/取自雪霸國家公園管理處官網
素密達山3517公尺，斷崖險峻。圖/取自雪霸國家公園管理處官網
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直升機台中市山友

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