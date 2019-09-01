漁船風扇故障船員遭電死 船主認罪判3月徒刑

2019-09-01 14:41 中央社 基隆市1日電



黎姓船員於106年間在海上用餐時，因冷凍庫風扇葉片故障導致短路遭電擊身亡。船主蔡男與檢察官達成認罪協商，基隆地院審理後，判蔡男有期徒刑3月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，該漁船在民國106年8月3日晚間8時許，航經彭佳嶼北北東方17至18浬處時，因漁船冷凍庫風扇葉片遭風罩卡住後，風扇馬達轉子因堵住而過載故障，導致內部電線與馬達金屬部位接觸而短路。

船員黎男當時坐在鍋爐上方吃飯，因海上漁船潮濕環境，降低人體皮膚電阻，電流路徑由故障的風扇馬達流竄至金屬製煮鍋，且煮鍋旁邊為金屬欄杆，上方又有金屬製棚架，黎男身體碰觸到金屬欄杆或金屬製棚架而遭到電擊，因為心因性休克不治死亡。

證人黃姓船長在檢方偵訊時表示，當時聽到「唉」一聲，看到黎男摔落在鍋爐旁邊的縫隙，在後甲板目睹的外籍船員用手勢指著鍋爐有電。

王姓船員則向檢方說，據其他搬運黎男的同船船員提到，將黎男拉出來時身體麻麻，疑似身上有電。

檢方偵查後，認定53歲船主蔡男應隨時保持漁船上船舶設備的完善，依業務過失致死罪起訴蔡男。由於蔡男已認罪，且與檢察官達成認罪協商，基隆地院審理後，依協商內容判蔡男3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，全案除有刑事訴訟法規定情形外，不得上訴。