北宜公路傳坍方意外 落石砸中車子造成翻覆

2019-09-01 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市新店區北宜公路17公里處今天上午7時許發生一起落石坍方意外，一名蔡姓男子（54歲）駕駛自小貨車自坪林往新店方向時，因落石砸中車子導致翻覆，並造成蔡男腳部輕微受傷。

蔡男表示，他上午約莫7點28分，載著空雞籠準備下山時，卻突然遭到一旁山丘滑落的落石砸中，並因此造成車輛90度翻覆，所幸他僅有腳部受到輕傷，車上也剛好沒有載雞，不然恐怕損失慘重。