國中生撿籃球 虎頭蜂狂追螫五十多針

2019-09-01 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣3名國中生今天上午在線西公園撿籃球時，疑誤觸蜂窩被螫，其中黃姓國中生被虎頭蜂叮到五十多針，全身紅腫，已轉送彰化基督教醫院，幸無生命危險。

3名國中生今天上午在線西公園打球時，為了撿籃球，疑誤觸蜂窩，被虎頭蜂狂追，3人都被螫到，其中黃姓學生比較嚴重轉送彰基診療。