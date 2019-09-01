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3隻豬逃出豬舍受困赤蘭溪 2隻死亡獨留粉紅豬獲救

2019-09-01 12:27聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，有2隻卡石塊死亡，另隻因白天高溫曝曬導致皮膚發紅「粉紅豬」，家畜疾病防治所人員到場與熱心民眾一起搶救「粉紅豬」，防疫人員解剖豬屍，檢視無特殊病變，為慎重起見， 採檢體送家畜衛生試驗所檢驗，是否有非洲豬瘟病毒。

家畜防治所長林珮如說，昨天下午獲報赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊發現3隻豬，防疫人員到場處理，研判應是最近豪大雨導致臨近豬場豬隻流失，其中2隻死亡，豬隻受困地點偏僻，重機具無法到達，2名熱心民眾與防疫人員一起移除豬隻，完成解剖採樣。

解剖檢查無明顯特殊病變，初步排除非洲豬瘟，但為防萬一，已採集檢體送家畜衛生試驗所檢驗，採樣後的豬屍經嚴密包裝就地掩埋，活豬交給集運業者處理，現場完成消毒工作。

存活粉紅豬為何會全身粉紅?林珮如說，應是白天高溫曝曬，導致豬隻皮膚發紅，現為防疫重要時期，呼籲畜牧場在豪大雨嚴加防範，避免豬隻流出。

另上個月家畜防治所接獲海巡署第四岸巡隊通報，東石鄉白水湖附近海岸，發現1隻疑遭棄置斃死豬，防疫人員馬上趕往現場，發現是麝香豬屍，嚴重腐敗，唯腹腔內可見大量起司樣隻化膿沉積物，初步排除非洲豬瘟，但為慎重起見，仍採取脾臟下午送檢體到淡水家衛所檢驗，檢驗結果排除非洲豬瘟。　

嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死...
嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死亡，另隻因白天高溫曝曬導致皮膚發紅的「粉紅豬」，防疫人員與熱心民眾一起搶救。圖／家畜防治所提供
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嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死...
嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死亡，另隻因白天高溫曝曬導致皮膚發紅的「粉紅豬」，防疫人員與熱心民眾一起搶救。圖／家畜防治所提供
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嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死...
嘉義縣水上鄉赤蘭溪與中庄大排匯流處消波塊，昨天下午3隻豬受困，其中2隻卡在石塊死亡，另隻因白天高溫曝曬導致皮膚發紅的「粉紅豬」，防疫人員與熱心民眾一起搶救。圖／家畜防治所提供
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