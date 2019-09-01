彰化市一家汽車修配廠火警 一人受傷送醫

2019-09-01 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化市水尾二路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，造成一名50歲蔡姓男子頭部、手部20%二度燒燙傷，送往彰化基督教醫院救治。

由於修配廠雜物甚多，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局派遣消防車16部、救護車2部前往搶救， 在9 時59分控制。