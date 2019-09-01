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彰化市一家汽車修配廠火警 一人受傷送醫

2019-09-01 10:53聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化市水尾二路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，造成一名50歲蔡姓男子頭部、手部20%二度燒燙傷，送往彰化基督教醫院救治。

由於修配廠雜物甚多，火勢一發不可收拾，濃煙直竄雲霄，彰化縣消防局派遣消防車16部、救護車2部前往搶救， 在9 時59分控制。

這名受傷男子疑因救火時，頭部、手部20%二度燒燙傷，意識清醒送往彰化基督教醫院救治，起火原因由消防局調查中。

彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一...
彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一名50歲蔡姓男子頭部、手部20%二度燒燙傷。照片／彰化縣消防局提供
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彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一...
彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一名50歲蔡姓男子頭部、手部20%二度燒燙傷。照片／彰化縣消防局提供
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彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一...
彰化市水尾2路106巷一家汽車修配廠今天上午9時許發生火警，濃煙直衝雲霄，造成一名50歲蔡姓男子頭部、手部20%二度燒燙傷。照片／彰化縣消防局提供
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