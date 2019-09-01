斗六住宅凌晨火警 受困老翁被救出送醫不治

2019-09-01 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣斗六市長和路今天凌晨3點多發生一起住宅火警，火勢延燒約半個多小時被撲滅，兩人受困受傷，其中84歲的陳姓老翁被救出後送醫不治，詳細起火原因仍待調查。