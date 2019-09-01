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斗六住宅凌晨火警 受困老翁被救出送醫不治

2019-09-01 09:57聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣斗六市長和路今天凌晨3點多發生一起住宅火警，火勢延燒約半個多小時被撲滅，兩人受困受傷，其中84歲的陳姓老翁被救出後送醫不治，詳細起火原因仍待調查。

雲林縣消防局獲報後，派遣斗六、林內、公園分隊，出動救災車輛10車，人員17人，由第一大隊副大隊長張哲彬帶隊，火勢約在03點32控制，當時在2樓救出救60歲張姓婦人，張婦意識清楚，送斗六成大目前已經出，另在一樓搜救出的陳姓老翁，救出時已經無呼吸心跳，緊急送往醫院後仍不幸死亡，起火原因待警消調查。

消防人員將受困民眾救出 。記者李京昇／翻攝
消防人員將受困民眾救出 。記者李京昇／翻攝
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雲林縣斗六市今天凌晨發生一起住宅火警，一名84歲老翁受困被救出後送醫不治。記者李...
雲林縣斗六市今天凌晨發生一起住宅火警，一名84歲老翁受困被救出後送醫不治。記者李京昇／翻攝
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斗六老翁

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