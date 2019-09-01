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影／氣瘋？BMW男疑與妻吵架 怒撞3輛無辜機車逃逸

2019-09-01 09:38聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

昨天深夜11時許，台中市林姓男子駕駛一輛黑色BMW，疑在車內與妻子口角後，林氣憤開車衝撞路旁的3輛機車，有騎士看到自己的機車被撞倒後，上前理論，沒想到還被林二度開車衝撞，當時車內林妻還制止騎士理論「不要過來」，隨後林開車逃逸，警方獲報後通報警網圍捕，20分鐘內就查獲林，警詢後將依毀損、公共危險罪嫌移送法辦。

有讀者提供影片，影片中駕駛黑色BMW的男子載著一名女子，疑似與人吵架後，先開車衝撞路旁已倒地的機車，一名頭戴安全帽的騎士不斷在車旁找駕駛理論，駕駛除了置之不理外，還衝撞該輛倒地機車第二次，當時車內女子還要騎士「不要過來」，隨後BMW開車逃逸，目擊並持手機攝影的市民還說「已經報警了」。

據悉，全案發生在昨天深夜11時30分，涉案林姓男子（26歲）疑似在西區精誠路與妻子吵架，當時因吵架音量很大，有市民前往關心，未料林十分氣憤，先開車衝撞路旁三輛機車，機車倒地後有車主前往理論，林又二度衝撞理論的車主機車，隨後逃逸。

台中市第一警分局獲報後，通報線上警網攔截圍捕，並在案發約20分鐘後查獲林，全案將依毀損、公共危險罪嫌偵辦，並移送台中地檢署。

台中市林姓男子昨天駕駛黑色BMW衝撞路旁三輛機車後逃逸，林不顧被害車主理論，二度...
台中市林姓男子昨天駕駛黑色BMW衝撞路旁三輛機車後逃逸，林不顧被害車主理論，二度衝撞倒地機車。圖／讀者提供
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台中市林姓男子昨天駕駛黑色BMW衝撞路旁三輛機車後逃逸，全程被市民持手機拍下。圖...
台中市林姓男子昨天駕駛黑色BMW衝撞路旁三輛機車後逃逸，全程被市民持手機拍下。圖／讀者提供
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BMW車主台中市

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