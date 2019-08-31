文藻大學附近陸橋冒出煙霧 疑似照明設備電線走火

2019-08-31 23:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄文藻大學附近陸橋今晚傳發生火警，起因疑似因為電線走火，警消到場時，只見到煙霧，並未見火勢，警消人員到場處理後，目前交由市政府養護工程處處置。