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文藻大學附近陸橋冒出煙霧 疑似照明設備電線走火

2019-08-31 23:57聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄文藻大學附近陸橋今晚傳發生火警，起因疑似因為電線走火，警消到場時，只見到煙霧，並未見火勢，警消人員到場處理後，目前交由市政府養護工程處處置。

高雄市消防局今晚8點半時獲報，位於文藻大學附近，民族一路上某陸橋被民眾發現冒出煙霧，警消到場後，發現是陸橋上的照明設備冒出煙霧，現場並無火勢，由警消處理後，後續交由市府相關單位觀察。

高雄文藻大學附近陸橋今晚傳發生火警，起因疑似因為電線走火，警消到場時，只見到煙霧...
高雄文藻大學附近陸橋今晚傳發生火警，起因疑似因為電線走火，警消到場時，只見到煙霧，並未見火勢，警消人員到場處理後，目前交由市政府養護工程處查看。記者邱奕能／翻攝
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