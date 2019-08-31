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反送中／衝突升級！傳示威者投擲汽油彈 港警發射催淚彈、出動水炮車

男子騎車載妻 竟遭轎車狠撞妻喪命

2019-08-31 18:58聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市北投區大度路、承德路7段口今天下午發生死亡車禍，一輛自小客車疑似在左轉燈號亮起前就違規左轉，撞上對向駛來的2部機車，造成1死3傷事故；由於附近監視器並未拍下撞擊過程，詳細肇事原因警方還在釐清。

警方調查，駕駛自小客車的64歲謝姓男子，今天下午3時45分，本要從大度路左轉到承德路，卻疑似在左轉號誌燈未亮前，就左轉，當場撞上2部機車，造成4人受傷。

這2部機車後座皆有載人，皆是往台北方向騎行，其中1部機車後座的42歲吳姓女子，傷勢嚴重送醫不治；另外3人正在醫院治療，還未做筆錄。

據了解，吳女今天下午由丈夫載著她騎車外出，沒想到發生死亡意外。

北市北投區大度路、承德路7段口，今天下午發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝
北市北投區大度路、承德路7段口，今天下午發生死亡車禍。記者蔡翼謙／翻攝
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事故北投車禍

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