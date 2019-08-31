親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

正妹主播過海關被勒索！ 慘遭強行搜查盤問

831遊行爆衝突 警方多次發射催淚彈驅散示威者

救護車緊急出勤執行救護 未送醫案件不等於「空跑」

2019-08-31 17:45聯合報 記者王長鼎╱即時報導

消防署統計自98年至107年全國消防機關緊急救護勤務，98年出勤次數81萬1914次、未送醫次數17萬7720次，占21.9%；107年出勤次數110萬1350次、未送醫次數24萬738次，占21.9%。每年統計救護出勤未送醫約占救護勤務22%左右，這些「未送醫案件」常被錯誤解讀為「空跑」。

消防署指出，分析消防機關所派遺執行救護勤務，實際未送醫的可能原因，包括有「未發現」、「誤報」、「中途取消」、「拒送」、「警察處理」、「現場死亡」、「其他」或「出勤待命」等8種情形，其中拒送、警察處理、現場死亡、其他等4項，皆須救護車及救護技術員抵達現場、接觸傷病患後進行評估及處置；而出勤待命則是在火警搶救或其他需支援救護人員勤務，派遣救護車於現場待命或協助救護處置，皆屬於必要的勤務派遣，須由救護人員到場確認及判斷，並非等同「空跑。」

在這些未送醫原因中，可稱作「空跑」的只有屬於未接觸傷病患的「未發現」、「中途取消」、「誤報」3種情形，約占全部出勤次數4%左右，消防署希望民眾在打119報案時，能先確認現場有受傷病患確實有救護需求，並提供正確地址，才不致於出現讓救護車出勤後，卻變成「空跑」的無效派遺。

消防署希望民眾在打119報案時，能先確認現場有受傷病患確實有救護需求，並提供正確...
消防署希望民眾在打119報案時，能先確認現場有受傷病患確實有救護需求，並提供正確地址，才不致於出現讓救護車出勤後，卻變成「空跑」的無效派遺。 圖／消防署提供
分享
消防署希望民眾在打119報案時，能先確認現場有受傷病患確實有救護需求，並提供正確...
消防署希望民眾在打119報案時，能先確認現場有受傷病患確實有救護需求，並提供正確地址，才不致於出現讓救護車出勤後，卻變成「空跑」的無效派遺。報系資料照
分享

救護車警察

相關新聞

影／基隆八斗子火燒船火勢猛烈 消防局灌救滅火

2019-08-31 17:50

台中租屋套房5樓起火 打火兄弟速滅火無人受傷

2019-08-31 17:49

空中巡警系統海祭現場起用 空拍機即時掌控狀況

2019-08-31 17:47

北市發生死亡車禍 轎車連撞3機車1騎士喪命

2019-08-31 16:52

樹林情侶吵架竟揮刀 女全身多處刀傷

2019-08-31 16:40

老翁開車失控連撞7汽機車 撞入自宅

2019-08-31 16:14

警以為遭詐騙 移工ATM前手忙腳亂原來是卡片卡卡

2019-08-31 16:11

2019城市盃跆拳道賽點戰火 松山警抓緊機會宣導反毒

2019-08-31 16:11

嫌寺廟擊鼓鳴鐘太吵 台南檢舉達人鬧場被送辦

2019-08-31 14:22

海祭人潮多擠掉迷糊學生錢包 瑞芳警安檢發現助送回

2019-08-31 14:21

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

可惡！山老鼠以大雨掩護 入侵南投山區盜採珍貴黃檜

2019-08-31 11:00

防縱火 內政部：依照「三從四得」保平安

2019-08-31 09:02

國道倒車被撞 賓士車主喪命

2019-08-31 00:08

艱辛上台大 罕病女大生墜樓亡

2019-08-31 00:06

K歌小動作 少女遭霸凌挨30巴掌

2019-08-31 00:06

歸仁雙屍案再審 聯合報獲平冤年度新聞獎

2019-08-31 00:06

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49

影／大拖車「卡」住動彈不得 軍警、拖吊車合力救援

2019-08-30 20:20

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

影／花蓮清昌溪水暴漲受困沙洲 一車5人獲救

2019-08-30 18:20

登機前警尋獲皮夾 日籍樂人starRo：被台灣人的溫暖融化

2019-08-30 14:30

罕病女奮進考取台大 凌晨宿舍墜樓不治

2019-08-30 14:22

高雄女童燙傷疑家暴 母同居人中刀死亡排除他殺

2019-08-30 12:53

男不慎撞分隔島 車輪噴飛他僅擦挫傷

2019-08-30 12:24

開學日護童忙 台南警分局長媽媽還做這件事

2019-08-30 12:08
看更多

熱門文章

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49

影／大拖車「卡」住動彈不得 軍警、拖吊車合力救援

2019-08-30 20:20

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

嫌寺廟擊鼓鳴鐘太吵 台南檢舉達人鬧場被送辦

2019-08-31 14:22

擠出奶奶的5年粉刺「比狗屎還臭」 她po圖網喊好療癒

2019-08-31 08:18

曾是「黑道急救站」 慶生醫院轉型醫美不再收道上兄弟

2019-08-31 00:48

男子三峽遭開槍 找不到慶生醫院轉送馬偕治療中

2019-08-30 22:52

妙齡女才剛墮胎 前男友竟欲火焚身無套硬上

2019-08-31 09:13

半夜台中搭小黃回桃園 累壞司機他卻雙手一攤稱沒錢

2019-08-31 10:12

K歌小動作 少女遭霸凌挨30巴掌

2019-08-31 00:06

北市發生死亡車禍 轎車連撞3機車1騎士喪命

2019-08-31 16:52

可惡！山老鼠以大雨掩護 入侵南投山區盜採珍貴黃檜

2019-08-31 11:00

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

兩盒白飯淋肉汁要價100元 網轟「是不是忘記你的肉？」

2019-08-31 10:56

他開車紅燈停黃網區警告發 法官撤銷罰單理由好人性

2019-08-31 13:14

民雄警匪對峙5小時平安落幕 幕後功臣就是他

2019-08-31 09:04

疑不服宿舍管理規定 台舍監與外籍移工上演全武行

2019-08-31 12:05

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

枕邊人是「攝狼」 女子遭偷拍10年逆襲提告

2019-08-31 10:16

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

五小時警匪對峙！三個油漆匠引出一個槍擊犯

2019-08-30 23:41

勒殺老夫婦凶嫌伊拉克落網 刑事局護送幼子返台

2019-08-31 13:15

不慎得罪「中聯會」 資深媒體人曾被嗆「請吃花生米」

2019-08-31 14:37

男子與小女友玩親密遊戲 沒「全壘打」 判刑10個月

2019-08-31 13:45

感情事理不清 留英男子偷拍女室友日記勒索

2019-08-30 19:22

艱辛上台大 罕病女大生墜樓亡

2019-08-31 00:06

小港機場捷運口驚傳有爆裂物？結果竟是一台電風扇

2019-08-30 17:56

網傳毆打直播主凶嫌是議長小弟 屏東縣議長周典論報案闢謠

2019-08-31 08:58

國道倒車被撞 賓士車主喪命

2019-08-31 00:08

慘遭老東家糾眾打斷手腳 人氣直播主樂觀面對未來

2019-08-31 09:07

太陽花案出庭？方仰寧：警對現行犯沒有「不作為」選項

2019-08-30 18:25

找人頭A補助 10年詐3千萬 台科大教授被訴

2019-08-31 00:06

嘉義警匪對峙／檢察官：首次近距離槍戰 所幸平安落幕

2019-08-31 13:18

影／刑事局幹員深入庫德自治區 視訊跨海救1歲男童

2019-08-31 14:39

他和槍擊通緝犯相互尊重 取得信任棄械投降

2019-08-31 12:17

義籍女婿搞丟手機 台灣丈母娘話筒急出聲

2019-08-31 14:21

疑買車糾紛尋仇 男子遭開2槍正在急救中

2019-08-31 00:02

嘉義警匪對峙／他，中部狠角「看到警察一定開槍」

2019-08-30 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top