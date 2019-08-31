救護車緊急出勤執行救護 未送醫案件不等於「空跑」

2019-08-31 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



消防署統計自98年至107年全國消防機關緊急救護勤務，98年出勤次數81萬1914次、未送醫次數17萬7720次，占21.9%；107年出勤次數110萬1350次、未送醫次數24萬738次，占21.9%。每年統計救護出勤未送醫約占救護勤務22%左右，這些「未送醫案件」常被錯誤解讀為「空跑」。

消防署指出，分析消防機關所派遺執行救護勤務，實際未送醫的可能原因，包括有「未發現」、「誤報」、「中途取消」、「拒送」、「警察處理」、「現場死亡」、「其他」或「出勤待命」等8種情形，其中拒送、警察處理、現場死亡、其他等4項，皆須救護車及救護技術員抵達現場、接觸傷病患後進行評估及處置；而出勤待命則是在火警搶救或其他需支援救護人員勤務，派遣救護車於現場待命或協助救護處置，皆屬於必要的勤務派遣，須由救護人員到場確認及判斷，並非等同「空跑。」