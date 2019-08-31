北市發生死亡車禍 轎車連撞3機車1騎士喪命

2019-08-31 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



台北市北投區大度路、承德路七段口，今天下午3點多發生嚴重死亡車禍，一輛轎車疑似要左轉，連撞上3台機車騎士，其中一名女機車騎士當場失去呼吸心跳，送醫不治死亡。轄區警方仍在現場釐清事故原因。