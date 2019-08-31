嫌寺廟擊鼓鳴鐘太吵 台南檢舉達人鬧場被送辦

2019-08-31 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市蘇姓女子昨天不滿北區開基玉皇宮科儀，擊鼓鳴鐘的聲音太吵為由，高分貝要求廟方停止，還拿出手機蒐證，還報警要求警方處理，廟方不堪蘇女鬧場，最後找來律師提告，警方則依現行犯將她逮捕送辦。而蘇女強調自己沒有錯，反駁對方指控。

廟方律師表示，蘇女行徑違反刑法第246條，對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所，公然侮辱者，可處6月以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。同時，違反社會秩序維護法第68條藉端滋擾住戶、公司行號和公共場所或公眾得出入之場所，違者得論處3日以下拘役或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

警方調查，蘇女是知名檢舉達人，近年來檢舉地瓜攤違規擺攤，又到醫院嗆護理師，前往圖書館咆哮，上個月還騎車跟蹤婦人7公里，又在鴨母寮市場跟攤商起衝突，最後再拿手機蒐證提告；連員警都吃過她的虧，受理案件處理不當，反而成了被告。

昨天適逢農曆初一，鬼月剛結束後，開基玉皇宮從上午就開始擊鼓鳴鐘的科儀，未料，蘇女突然現身大聲指控廟方儀式太吵，製造噪音。蘇女從上午開始吵鬧、騷擾到下午，連廟方也受不了去報警，蘇女也報警。