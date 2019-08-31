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73歲婦遇假檢官 警「貼心到家」阻詐保住30萬

2019-08-31 11:46聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市1名73歲張姓婦人日前接獲詐騙電話，對方自稱是檢察官，因張婦帳戶涉及洗錢案需配合指示匯款，張婦信以為真到銀行準備辦理匯款，行員發覺異狀報警處理，警方陪同張婦返家接聽電話，才一舉攻破詐團騙局，保住張婦血汗錢。

據了解，詐團先假扮檢察官身分，矇騙張婦銀行帳戶涉及洗錢案，需配合指示提領款項，首次先提領30萬元，若不配合恐將被移送法辦；張婦一時驚慌，8月23日上午11時許急忙趕到文山區萬美郵局準備提領款項。

行員見張婦神色緊張，又要提領鉅款，便機警報警處理；文山一分局萬芳派出所警員沈紀帆獲報後立刻到場，嘗試詢問張婦領款用途，張婦卻遲遲不願說明，但沈員放心不下，便表示願意護送張婦返家，以保護其安全。

沈員陪張婦返家後，發現家中電話保持通話狀態，他立刻接起電話試探，詐團一聽見員警聲音就立刻掛斷電話，張婦才發現自己差點受騙上當。隨後沈員細心地向張婦說明各式詐騙手法，勸婦人勿再上當，張婦也對警方及行員致謝。

警方呼籲，民眾若接獲電話，以檢察官、法官或警察等司法機關辦案名義告知涉及重大案件，要將帳戶款項提出保管、監管帳戶等情形，均為詐騙集團慣用的詐騙手法，民眾應冷靜、小心求證以避免詐騙，並立即撥打警政署反詐騙諮詢專線165或110報案。

警員沈紀帆（左）貼心護送張婦到家，順利阻詐。記者李隆揆／翻攝
警員沈紀帆（左）貼心護送張婦到家，順利阻詐。記者李隆揆／翻攝
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詐騙集團檢察官洗錢

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