高雄瑞豐夜市火警 疑攤位自燃起火

2019-08-31 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市聞名的瑞豐夜市今天上午傳火警，1攤炭烤攤位無故起火，民眾發現夜市裡冒煙，向119求救，擔心火勢延燒，趕緊提水滅火，消防隊到場後立即撲滅火勢，但炭烤攤已經燒毀，起火原因仍待調查。

高雄瑞豐夜市聞名遐邇，今天上午非營業時間，突然傳出火警，消防局上午10點29分據報，趕緊動員新莊、中華消防分隊趕往夜市搶救。