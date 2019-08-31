可惡！山老鼠以大雨掩護 入侵南投山區盜採珍貴黃檜

2019-08-31 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投山區最近連續大雨，多處道路坍方中斷，讓山老鼠認為有機可乘，趁雨季期間進入仁愛鄉山區盜採台灣黃檜，且下手的都是價格高昂的樹瘤和可製作黃金磚的角材，仁愛警分局和南投林區管理處昨天下午並查獲一男一女兩名山老鼠，起出6塊樹瘤和12塊角材，市價30萬元，因為兩人都是越南籍，警方懷疑幕後還有台籍山老鼠操控，正擴大追查。

林務局南投林區管理處埔里工作站巡山員近日發現有可疑車輛頻繁進出仁愛鄉武界林道，因為南投山區近日天候不穩連日下雨，巡山員研判，可能是山老鼠認為因為大雨，巡山員會降低巡邏密度，因此，趁著大雨掩護，冒險入仁愛鄉武界地區盜採珍貴黃檜。

車輛大雨進入山區，反而引起巡山員注意，因此會同仁愛警分局、保七總隊第六大隊布署埋伏，盤查一輛可疑轎車，果然發現18塊遭切割的檜木樹瘤和角材。