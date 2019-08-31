國道倒車被撞 賓士車主喪命

記者吳淑玲／翻攝 分享 facebook

七十四歲張姓男子昨天凌晨四時許駕車在高速公路新營段路肩倒車，遭後方外側車道葉姓男子駕駛的聯結車撞上，張夾在幾成廢鐵的賓士車內，救出後送醫不治。警方懷疑他錯過交流道而冒險倒車，因車尾偏移凸出到外車道遭高速追撞；已進一步調查確認肇事原因。