親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

男子三峽遭開3槍 被丟包醫美診所轉送馬偕治療中

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區昨晚所發生的光華國小校園霸凌事件，加害者等人自己手機錄影的影片曝光！疑似為其中1名加害者在被逮之前，透過Line傳送給友人炫耀，因此影片才外流；今晚在臉書社團上流傳，警方今日已將12名涉案男女依傷害、妨害秩序等罪嫌，分別移送少年法庭及新北地檢偵辦。

遭霸凌的呂姓少女（14歲）昨日下午6時許，因與高姓女子（18歲）及葉姓（14歲）、彭姓少女（13歲）等12人前往新莊區民安路上一間KTV歡唱，席間呂女因在包廂內丟擲打火機，讓在場其他人不滿，晚間8時許一行人將她帶往光華國小校園修理。

一行人先是要求呂女站在校舍中庭罰站，隨後便將她團團圍住興師問罪，以言語辱罵她，其中高、彭及葉姓少女見無人動手給呂女教訓，自告奮勇上前輪番呼她巴掌，同時以髒話極盡羞辱她，一連串巴掌聲則驚動附近住戶，透過窗戶將過程以手機錄影並報警處理，警方立即出動快打警力前來救援。

新北市長侯友宜今日也高度關心此案，除了要求警方將涉嫌人依法偵辦，同時也要求新北市教育局啟動調查機制，將召集涉案學生、學校校長及學輔人員召開專案會議，同時結合社會局社工協助當事被害少女及施暴的未成年學生進行後續輔導。

今晚在臉書「報廢公社」又流出一段影片，疑似為其中一名涉案者，將施暴過程錄影下來向友人炫耀，影片才會曝光；影片中被害少女因恐懼在場十餘名男女的威脅，完全不敢還手反抗，只能任由3名女性嫌犯狂呼巴掌，一邊打還嘲笑「她哭了欸」，現場更有男同學在一旁叫陣，高喊「右勾拳」、要求「打大力一點！」

目前全案共有8名未成年及4名成年人涉案，其中1名成年女子及2名未成年少女被依涉傷害罪嫌偵辦，另外6名未成年及3名成年人涉刑法妨害秩序罪嫌遭到法辦；今日下午警方先將涉案的6名未成年男女依照《少年事件處理法》移送少年法庭，其餘嫌犯則將函送新北地檢進行後續偵辦。

疑加害者自行流出的手機錄影，清楚紀錄下施暴過程。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
疑加害者自行流出的手機錄影，清楚紀錄下施暴過程。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
分享

霸凌侯友宜

相關新聞

影／花蓮清昌溪水暴漲受困沙洲 一車5人獲救

2019-08-30 18:20

影／大拖車「卡」住動彈不得 軍警、拖吊車合力救援

2019-08-30 20:20

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

登機前警尋獲皮夾 日籍樂人starRo：被台灣人的溫暖融化

2019-08-30 14:30

罕病女奮進考取台大 凌晨宿舍墜樓不治

2019-08-30 14:22

高雄女童燙傷疑家暴 母同居人中刀死亡排除他殺

2019-08-30 12:53

男不慎撞分隔島 車輪噴飛他僅擦挫傷

2019-08-30 12:24

開學日護童忙 台南警分局長媽媽還做這件事

2019-08-30 12:08

疑開過交流道倒車 賓士車遭撞成廢鐵駕駛亡

2019-08-30 11:35

罕病女奮進考取台大「想想能做什麼就好」 今墜樓身亡

2019-08-30 11:19

台大女生清晨宿舍墜樓不治 校方啟動悲傷輔導

2019-08-30 10:48

台大生墜樓不治 警方初步排除外力因素

2019-08-30 10:39

天外飛來怪手 貨車遭壓2人傷

2019-08-30 10:36

影／國中小開學首日 台南波麗士啟動護童博掌聲

2019-08-30 10:01

西湖暗夜傳巨響嚇壞鄉民 竟查無異狀原因不明

2019-08-30 10:00

台大女生宿舍一女學生墜樓 無呼吸心跳送醫急救

2019-08-30 08:30

嚇人！9旬白髮嬤半夜找路 要找百歲姑姑敘舊

2019-08-30 08:19

開學日員警「護童守望」 保護學童上學安全家長安心

2019-08-30 08:19

不平靜的農曆7月最後一天 彰化縣2家工廠毀於無名火

2019-08-30 00:39

彰化埔鹽工廠深夜火警 消防員疲於奔命

2019-08-29 23:55

蝕骨水濺雙腿…女移工不治

2019-08-29 23:36

新北市國小校園傳啪啪聲 多人輪番當眾狂甩少女巴掌

2019-08-29 23:14

連冷氣都買不起！老婦貧病交加 全裸避暑慘死沙發上

2019-08-29 20:42

世大運社會宅保全辦公室遭砸 疑蕭薔哥哥犯案

2019-08-29 19:10

影╱熱心的1通電話 埔鹽鄉長許文萍讓鄉親保住180萬元

2019-08-29 19:09

桃園武財神「威天宮」涉違法闢建遭搜索

2019-08-29 18:47

烏來男童失蹤案 搜救第四天仍未尋獲

2019-08-29 18:40

飛機上有蛇！黃金蟒幼蛇出現華航散貨艙

2019-08-29 18:23

「蝕骨水」威力大 消防員救護都不敢大意

2019-08-29 17:55
看更多

熱門文章

罕病女奮進考取台大「想想能做什麼就好」 今墜樓身亡

2019-08-30 11:19

正妹奈良餵鹿遭圍咬裙 網友笑：這鹿是老司機

2019-08-30 09:55

疑開過交流道倒車 賓士車遭撞成廢鐵駕駛亡

2019-08-30 11:35

影／嘉義民雄傳槍響、擲爆裂物 警方出動長槍圍捕中

2019-08-30 10:11

影／歹徒嗆聲同歸於盡！警方請示檢方是否攻堅

2019-08-30 12:28

「很對不起這位警察」 造成汐止警殉職的王嫌首度道歉

2019-08-30 11:29

影／民雄槍擊歹徒棄械投降 交出2長8短槍及手榴彈

2019-08-30 13:50

台大女生宿舍一女學生墜樓 無呼吸心跳送醫急救

2019-08-30 08:30

西湖暗夜傳巨響嚇壞鄉民 竟查無異狀原因不明

2019-08-30 10:00

幫出頭卻被陷害？勇警談判勸他留一條命說真相

2019-08-30 15:24

電鍍廠排廢水超標千倍 汙染彰化稻田9年被起訴

2019-08-30 16:18

影／歹徒丟爆裂物又開槍 霹靂小組到場包圍對峙

2019-08-30 11:20

歹徒丟槍投降！結束警匪五小時對峙

2019-08-30 13:36

不平靜的農曆7月最後一天 彰化縣2家工廠毀於無名火

2019-08-30 00:39

男房客半夜門口看A片超大聲 她投訴還被拿名字寫藏頭詩

2019-08-30 11:06

小孩「尿撒」好市多水蜜桃 阿嬤偷偷放回換一盒

2019-08-30 11:32

員工裝冷氣摔死 張淑晶不想賠182萬提再審失敗

2019-08-30 12:03

影／開學日台南又傳校園性侵 狼叔涉多次性侵多名男童

2019-08-30 12:07

被時力開除黨籍 高潞．以用想保黨員和立委資格敗訴

2019-08-30 09:39

新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49

彰化埔鹽工廠深夜火警 消防員疲於奔命

2019-08-29 23:55

燒臘店哪道主菜看得出老闆技術？饕客激推「這道」是指標

2019-08-30 21:48

小港機場接獲恐嚇信嗆炸班機 警全力清查可疑包裹

2019-08-30 16:33

罕病女奮進考取台大 凌晨宿舍墜樓不治

2019-08-30 14:22

友傳員警超商購物照片諷偷懶 他得知背後原因怒譙

2019-08-30 15:04

屏東內埔十大肇事路段 警方將大執法

2019-08-30 13:59

與警對峙男子4案通緝 回應警喊話：我和警察、住戶沒仇

2019-08-30 13:31

媒體稱她「天道盟大哥女人」 張淑晶：害我爸想安樂死

2019-08-30 11:47

因太陽花學運挨告殺人未遂 馬英九今首度出庭

2019-08-30 14:42

嚇人！9旬白髮嬤半夜找路 要找百歲姑姑敘舊

2019-08-30 08:19

阿嬤煮菜忘關爐火釀火警 孫子自2樓躍下逃生

2019-08-30 19:13

高雄女童燙傷疑家暴 母同居人中刀死亡排除他殺

2019-08-30 12:53

台大女生清晨宿舍墜樓不治 校方啟動悲傷輔導

2019-08-30 10:48

獨／酒駕男躲查緝自撞 車變火球不治 警挨告不起訴

2019-08-29 23:50

因太陽花挨告殺人未遂 江宜樺：群眾涉暴力侵入公署

2019-08-30 16:05

基隆關查獲20噸硨磲貝加工品 被列保育動物

2019-08-30 19:25

開學前少女遭甩巴掌案 新北教育局：霸凌零容忍

2019-08-30 19:24

汐止警殉職民眾投書涉案男縱放？基檢澄清不符羈押要件

2019-08-30 20:32

害警摔死僅限制住居 殉職警家屬：無法接受

2019-08-30 16:41

尋仇連轟5槍逃亡20天落網 囂張嗆「警察槍法都沒那麼準」

2019-08-30 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top