新莊霸凌少女案再流出新畫面 施暴者喊「打大力一點」

2019-08-30 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區昨晚所發生的光華國小校園霸凌事件，加害者等人自己手機錄影的影片曝光！疑似為其中1名加害者在被逮之前，透過Line傳送給友人炫耀，因此影片才外流；今晚在臉書社團上流傳，警方今日已將12名涉案男女依傷害、妨害秩序等罪嫌，分別移送少年法庭及新北地檢偵辦。

遭霸凌的呂姓少女（14歲）昨日下午6時許，因與高姓女子（18歲）及葉姓（14歲）、彭姓少女（13歲）等12人前往新莊區民安路上一間KTV歡唱，席間呂女因在包廂內丟擲打火機，讓在場其他人不滿，晚間8時許一行人將她帶往光華國小校園修理。

一行人先是要求呂女站在校舍中庭罰站，隨後便將她團團圍住興師問罪，以言語辱罵她，其中高、彭及葉姓少女見無人動手給呂女教訓，自告奮勇上前輪番呼她巴掌，同時以髒話極盡羞辱她，一連串巴掌聲則驚動附近住戶，透過窗戶將過程以手機錄影並報警處理，警方立即出動快打警力前來救援。

新北市長侯友宜今日也高度關心此案，除了要求警方將涉嫌人依法偵辦，同時也要求新北市教育局啟動調查機制，將召集涉案學生、學校校長及學輔人員召開專案會議，同時結合社會局社工協助當事被害少女及施暴的未成年學生進行後續輔導。

今晚在臉書「報廢公社」又流出一段影片，疑似為其中一名涉案者，將施暴過程錄影下來向友人炫耀，影片才會曝光；影片中被害少女因恐懼在場十餘名男女的威脅，完全不敢還手反抗，只能任由3名女性嫌犯狂呼巴掌，一邊打還嘲笑「她哭了欸」，現場更有男同學在一旁叫陣，高喊「右勾拳」、要求「打大力一點！」