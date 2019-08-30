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新莊民宅火警 警消救出2人1男雙手燒燙傷

2019-08-30 18:21中央社 新北30日電

新莊區一棟民宅今天下午傳出火警，39歲柯姓男子被救出時雙手有25%燒燙傷，已送醫治療，另名女子無大礙，起火原因仍待調查。

警方表示，新莊區建安街一處民宅，下午2時許發生火警，屋內兩人一度受困，消防人員到場後救出屋內2人，其中39歲柯男雙手有25%燒燙傷，立即送醫治療，另一女子則沒有大礙，詳細起火原因仍待釐清。

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