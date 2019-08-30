無法陪子女開學抱憾 台南暖警護童視如己出

2019-08-30 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



今天是國中小學開學首日，台南市警局所屬各分局等同步推出護童專案，疏導校園四周交通，也希望家長能放心。而有執勤員警無法牽著小孩的小手上學去，成為小一新生，親自參與孩子成長重要的階段而感到些許遺憾，員警表示，他在轄區執勤護童，小孩在學區則有同仁視如己出，守護其安全，內心也坦然許多。

暑假結束，今天新學期開學的第一天，市警六分局長陳建民至永華國小關心學童上學，並針對轄區內小學編排護童勤務，於每天上、下學時段，編排護童勤務以維護學生上、下學安全 。

轄區執勤同仁與學校導護媽媽、志工、老師等任務分工，除維護學童上、下學安全外，將針對學校周圍可疑人、事、物加強查察，並留意逗留或落單的學童，適時提供協助，讓家長及學童上、下學安全多一份保障，也使學校門口家長接送動線順暢。

值得一提的是，有同仁因為出勤，不克出席小孩小學新生開學儀式。陳姓員警說，常因為工作因素，總需放手讓女兒獨自面對人生的新階段，心中有點不捨。所以，由太太帶著女兒上學去，看到女兒傳來開心上學畫面，他也跟著雀躍起來，滿心期待接受全新的挑戰。

他表示，如果沒有上班，還真的想牽著她的小手去上課，就怕她乍到陌生環境不適應。他強調，他在轄區護童，小孩在學區則有同仁視如己出，守護其安全，相信其他同仁心境也是一樣，內心也坦然許多。

分局長陳建民說，為確保轄內校園安全，所轄高中、國中及小學校門口均設有巡邏箱，警方定時簽巡進行安全維護，員警在巡簽時會主動與警衛及校方人員聯繫，掌握學校動態，落實校園協助安全維護工作。