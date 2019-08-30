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台中1大3小一氧化碳中毒 意識清楚送醫觀察

2019-08-30 17:14聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市今晨傳出一家4口一氧化碳中毒！劉女與3名分別7歲、13歲與15歲女兒於今晨零點多洗完澡休息，清晨4點多劉女發現自己與3名女兒皆有頭暈無力症狀，趕緊報案。消防員到場4人均意識清楚，送醫診斷4人血液一氧化碳濃度超標，確認為一氧化碳中毒，所幸送醫後無礙。

台中市消防局指出，今晨4點多北屯區一件救護案，劉女（45歲）稱她與家中7歲、13歲與15歲女兒昨晚深夜輪流洗澡，約今晨零點多洗澡完畢睡覺，清晨4點多均出現暈眩無力症狀，但4人意識均清楚。

消防員到場，4人住在2樓承租的套房居室，熱水器安裝在室內廚房窗戶旁，到場時窗戶未關閉，劉女與3名女兒已在門外通道；消防員使用氣體偵測器偵測，現場一氧化碳數值為零，4人送往醫院救治。

消防局向醫院追蹤，劉女血液一氧化碳濃度為21.4%、女兒分別為7歲20%、13歲18.2%、15歲21%，4人就醫後無礙。

消防局表示，這起一氧化碳中毒案件，造成4人輕微受傷送醫，初步判斷為燃氣熱水器安裝於屋內，且未依熱水器型式裝置排氣管，對外窗與鄰棟大樓的棟距又小，造成室內環境的通風不良，導致一氧化碳蓄積於屋內無法有效散去。

消防局指出，一氧化碳無色、無味，中毒後的症狀不易察覺，常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫，如家中同時有多人出現類似症狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，應警覺可能為一氧化碳中毒，應儘速離開室內至通風良好的室外環境，再撥打119 求救。

若民眾對家中熱水器安裝環境有疑慮時，可利用消防局「反碳風水師」的服務直接撥打「119」或詢問當地消防分隊，消防局會派員到民眾住家進行居家訪視。

劉女與3名女兒出現一氧化碳中毒現象，所幸4人送醫後無礙。記者林佩均／翻攝
劉女與3名女兒出現一氧化碳中毒現象，所幸4人送醫後無礙。記者林佩均／翻攝
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台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防...
台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防局提供
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劉女租屋處熱水器安裝在布通風處，導致一氧化碳中毒。記者林佩均／翻攝
劉女租屋處熱水器安裝在布通風處，導致一氧化碳中毒。記者林佩均／翻攝
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台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防...
台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防局提供
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劉女與3名女兒出現一氧化碳中毒現象，所幸4人送醫後無礙。記者林佩均／翻攝
劉女與3名女兒出現一氧化碳中毒現象，所幸4人送醫後無礙。記者林佩均／翻攝
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台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防...
台中市政府消防局提醒民眾做好居家熱水器檢查，避免一氧化碳中毒。圖／台中市政府消防局提供
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