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登機前警尋獲皮夾 日籍樂人starRo：像要融化一般

2019-08-30 14:30聯合報 記者李隆揆╱即時報導

日前1名日籍男子在台遺失皮夾，在他正要無奈離台時，因民眾拾獲皮夾教交給轄區警方，且警方窮盡各種可能向該男聯繫，最後用社群軟體Instagram聯絡上男子，該男才終於尋獲皮夾。

警方表示，日前日籍男子溝口在台遺失皮夾，遲遲未能尋獲。8月19日晚上1名林姓民眾帶著1只皮夾到台北市大安分局臥龍街派出所報案，員警曾怡瑄與蔡政良獲報後依規定受理並開立領據後，清點皮夾內容物發現皆為日本證件、日幣。

因深怕外籍人士已出境，2員窮盡各種方式查找失主身分；剛好結束輪休、熟黯英語的警員林哲綾返回派出所，急中生智用社群軟體Instagram搜尋，意外找到失主溝口的帳號，便利用私訊功能留言說明原由，並留下派出所電話及地址，果真在溝口登機前與其取得聯繫。

據了解，溝口為日籍音樂人，以starRo為名，擅長電子樂。溝口當晚10時許搭乘計程車到派出所領回皮夾，對於台灣民眾拾金不昧，及警方積極協助深感讚嘆，並盛讚「有這樣的警察是台灣的福氣」，事後也在Instagram及Twitter等社群平台上以英日文發文致謝。

發文內容譯文大致如下：

昨天在台北的路上丟失了錢包，結果一個小時內就被送到警察局，而且裡面的東西都還在，警察在找到我的IG之後，居然就回應我了，而且在我搭計程車去領錢包的時候，外面已經有三個人在等我了，並且幫我付計程車錢，在拿回錢包後，也沒有跟我要求費用，像要融化一般，完全感受到台灣人的溫暖。

溝口事後也在Instagram及Twittwer等社群平台上以英日文發文致謝。記...
溝口事後也在Instagram及Twittwer等社群平台上以英日文發文致謝。記者李隆揆／翻攝
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溝口事後也在Instagram及Twittwer等社群平台上以英日文發文致謝。記...
溝口事後也在Instagram及Twittwer等社群平台上以英日文發文致謝。記者李隆揆／翻攝
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警察計程車Instagram

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