開學日護童忙 台南警分局長媽媽還做這件事

2019-08-30 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



今天開學日，台南市警局佳里分局一早在轄區學校門口及周邊執行「護童勤務」，以確保學童上、放學安全及校園周邊交通秩序，分局長斯儀仙關心小一新生，以「行的安全」為題，到新生教室提醒小朋友和家長，上學及放學行車安全應注意事項，讓新生家長足甘心。

為落實關心開學日轄區校園周邊安全，佳里警分局長斯儀仙指示轄區各分駐（派出）所長，應深入轄區校園關心學童開學上、下課情形，並適時協助校園周邊交通交通秩序整理。她也至佳里國小，與校長康瑞中一起關心小一新生入學報到及適應狀況，並連袂至各新生教室，提醒新生和家長注意行車安全，新生和家長看到女分局長穿著警察制服，很神氣，也對女分局長的親切留下很好的印象。

斯儀仙分局長一早就和防治組長許炳元、交通組巡官李晟邦、佳里派出所所長吳俊祥、三股所長施信結、金唐殿上元燈慈善會秘書林傳義、佳里志工中隊志工等人分別前往轄區佳里國小、仁愛國小、信義國小、三股國小、延平國小、塭內國小、子龍國小、佳興國小、後港國小及竹橋國小等校關心學童安全，了解基層員警執行交通整理及護童勤務。