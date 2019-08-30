台大女生清晨宿舍墜樓不治 校方啟動悲傷輔導

2019-08-30 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



今天清晨6時多，台灣大學女生宿舍一名女學生墜樓，當場無呼吸心跳，送醫不治。台大表示，初步研判無外力介入，細節仍待檢警釐清。

台大表示，校方在發現的第一時間，即啓動通報系統，警消人員和輔導老師趕至校園，將同學送醫急救，並通知其家人。經全力急救，很遺憾未能挽救其生命。初步研判沒有外力介入，細節仍待警方檢警協助釐清。

台大表示，校方心輔中心即時啟動對系所及宿舍的悲傷輔導，以及協助家屬辦理後事和各項保險、救助等相關事宜。

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