台大生墜樓不治 警方初步排除外力因素

2019-08-30 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台灣大學第一女子宿舍今晨6時許發生一起墜樓事件，1名年約20歲的花姓女大生自宿舍4樓墜至1樓地面，當場失去呼吸心跳，送醫搶救後仍傷重不治，警方初步排除外力介入，詳細案情仍有待檢警進一步釐清。

據了解，花女正就讀大學三年級，她事前未留遺書、獨自上樓，自第一女生宿舍4樓墜至1樓地面，當場失去呼吸心跳。

救護人員到場後將花女送往台大醫院搶救，仍於上午8時傷重不治，其家屬到醫院時情緒低落、不發一語；警方初步排除外力因素介入，詳細案情及死因仍有待檢警進一步釐清。