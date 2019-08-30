天外飛來怪手 貨車遭壓2人傷

2019-08-30 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市林姓男子今天駕駛拖板車載運怪手至烏來途中，疑似怪手傾倒，壓到對向車道路過的貨車，造成貨車上2名男子受傷，所幸均是輕傷，送醫後已無大礙。據了解，疑似拖板車過彎時車子重心不穩，導致怪手翻倒，至於確實肇事原因，現由警方鑑定調查中。

新北市林姓男子今天駕駛拖板車載運怪手至烏來途中，疑似怪手傾倒，壓到對向車道路過的貨車，造成貨車上2名男子受傷，所幸均是輕傷。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook