挖土機從拖板車掉落撞貨車 2人受傷送醫

2019-08-30 09:32 中央社 新北30日電



新北市一輛拖板車今天上午載著挖土機，疑行駛途中經新店區新烏路過彎不慎，造成挖土機掉落，撞擊對向小貨車導致貨車上兩人受傷送醫急救，無生命危險。

新北市政府消防局表示，上午近7時在新店區新烏路3.3公里發生一起車禍，現場拖板車疑過彎不慎，造成車上挖土機掉落，撞到對向小貨車。

消防局表示，小貨車上的2人受傷，46歲男子肢體擦傷，27歲男子左手肘撕裂傷，兩人都意識清醒送新店耕莘醫院，後續交由勤區警方處理。