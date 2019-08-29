彰化埔鹽工廠深夜火警 消防員疲於奔命

2019-08-29 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埔鹽鄉一家五金工廠今晚10點半左右傳出火警，火勢猛烈冒出熊熊火焰，消防局接獲通報，派出36人，16輛各式消防車前往現場，幸好廠內無人受困，消防人員目前還在搶救中，由於今天凌晨鄰近的埔心鄉才發生橡膠工廠火警，火勢16個小時才撲滅，消防人員好不容易可以喘息，沒想到隔沒多久深夜又傳出火警，消防員疲於奔命。