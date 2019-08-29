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彰化埔鹽工廠深夜火警 消防員疲於奔命

2019-08-29 23:55聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣埔鹽鄉一家五金工廠今晚10點半左右傳出火警，火勢猛烈冒出熊熊火焰，消防局接獲通報，派出36人，16輛各式消防車前往現場，幸好廠內無人受困，消防人員目前還在搶救中，由於今天凌晨鄰近的埔心鄉才發生橡膠工廠火警，火勢16個小時才撲滅，消防人員好不容易可以喘息，沒想到隔沒多久深夜又傳出火警，消防員疲於奔命。

該廠區位在埔鹽鄉中山路上，經過網友紛紛在臉書社團貼文請路過民眾繞道，避免影響救援，現場人員指出疑似廠外機台起火造成工廠延燒，詳細起火原因仍待調查。

埔鹽鄉工廠火警目前還在搶救中。記者林敬家／翻攝
埔鹽鄉工廠火警目前還在搶救中。記者林敬家／翻攝
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埔鹽鄉工廠火警，消防人員前往搶救中。記者林敬家／翻攝
埔鹽鄉工廠火警，消防人員前往搶救中。記者林敬家／翻攝
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