新北市國小校園傳啪啪聲 多人輪番當眾狂甩少女巴掌

2019-08-29 23:14 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區晚間驚傳校園霸凌案件，一名年僅14歲的少女在國小校園被數十名少年、少女包圍，更遭到其中3名少女輪番狂甩巴掌，附近住戶驚聞一連串「啪啪」聲，探出窗外就驚見少女遭到霸凌攻擊，過程全部被錄影下來並報警處理，警方立即到場迅速救援，並將數名未成年人通通帶回警局釐清案情。

遭霸凌的14歲少女晚間8時許，被葉姓少女（14歲）等人相約到新莊區光華國小談判，疑似因日前在KTV唱歌時，2人為了借打火機而有言語衝突，葉女等人為了給少女教訓，才會將她在晚間約到校園「談判」。

涉案的7名剛從丹鳳國中及福營國中畢業的少男少女及4名成年男女，先是命令少女站在教室中庭罰站，隨後多人輪番上前羞辱她並將她圍住，其中更有3名少女當場就抓住被害少女的頭，連續狂甩30多下巴掌，如同接力賽一般極盡霸凌被害少女，更直接怒吼「哭三小！」，讓被害少女嚇得發抖卻也無法逃離。

因附近住戶聽見校園傳出詭異的「啪啪」聲，還有多人喧嘩，探頭查看就驚見少女遭到霸凌甩巴掌，嚇得馬上報警，並且將過程錄影po在臉書上，網友看過影片都表示不忍，直言一定要拜託警方好好管教這群霸凌人的屁孩