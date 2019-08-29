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華府智庫台裔研究員捏造租約貸款 遭FBI逮捕起訴

世大運社會宅保全辦公室遭砸 疑蕭薔哥哥犯案

2019-08-29 19:10聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市林口區日前發生社會住宅保全辦公室遭到砸毀，擔任社區秘書的女子指控是同在社區擔任總幹事的男子所為，長期言語騷擾她，雙方在辦公室內一言不合而惹怒對方，被這名自稱是藝人蕭薔哥哥的男子，動手推打並砸毀電腦，女子當即報案提告傷害，警方依法函送嫌犯。

打人並砸毀保全辦公室的蕭姓男子，被指控長期言語騷擾社區秘書，因本月7日當晚蕭男在辦公室內吸菸，而遭到曾姓社區女秘書制止，雙方一言不合之下，蕭男動手推搡，還砸毀辦公室內電腦，嚇得曾女報案。

曾女表示，從7月1日起擔任林口世大運社會住宅秘書開始，便持續受到同在社區擔任總幹事的蕭姓男子騷擾，以談論佛法為理由企圖接近她，還無故過問她與丈夫之間的床笫之事，讓她感受到不舒服，並向公司申訴。

7日晚間蕭男再次走入辦公室要與曾女談論「佛法」，但曾女不滿蕭在辦公室內吸菸，出言制止，此舉引發蕭的不滿，當即動手並砸毀電腦；蕭男則表示，是因曾女態度不佳，才會讓他一時情緒失控，以手指推指她的額頭及後腦，並非刻意打傷她，事後也遭到社區記過處分。

警方則表示，案發當晚已接獲當事女子報案，曾姓女子也已向蕭男提出傷害告訴，蕭男也有配合到案說明，全案則依傷害罪嫌將他函送新北地檢偵辦。

保全林口

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