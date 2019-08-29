影╱熱心的1通電話 埔鹽鄉長許文萍讓鄉親保住180萬元

2019-08-29 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



埔鹽鄉長許文萍走訪王姓鄰居，聽到王男講電話的語氣，感覺疑似遇到電話詐騙集團，主動通報警方，及時趕到郵局阻止王妻匯款180萬元，彰化縣長王惠美今天頒獎表揚她，許文萍成為彰化縣第一位協助警方攔阻民眾受騙有功接受表揚的鄉鎮市長。

彰化縣政府今天舉行治安會報，王惠美表揚23名即時攔阻詐欺有功人員，攔阻金額達566萬多元，最受矚的受獎人是許文萍。王惠美除肯定警方積極防阻詐騙，也稱讚金融機構行員及超商店員主動參與、熱心關懷提問的精神，她說，警民合作建立完善防詐安全網絡，才能有效防制詐欺案件發生，確保民眾財產安全。

縣警察局長方仰寧說，感謝許鄉長的機警和熱心，主動打了1通電話，協助警方阻止1件「假綁架真詐財騙」的電話詐欺案，讓王姓夫婦保住180萬元。

8月13日下午2時多，許文萍到埔鹽鄉員鹿路2段王姓男子家裡了解地方心聲時，王姓男子接到1通電話，語意和神色有些慌張，她直覺王男可能遇到詐騙集團，立刻通報警方。警察趕到後詢問王男是不是遭遇到麻煩？

王男說，電話是他太太打來的，他太太告知剛接獲1通來電，對方表明女兒因陪同友人前往買毒，被賣方挾持，家屬要給300萬元才要放人，經討價還價後，降到180萬元。他太太已騎機車前往埔鹽郵局準備匯款。

警察火速趕到，行員表明剛剛王妻確實到郵局要提款，直覺應是遇到詐騙集團，以郵局沒有那麼多現金，準備拖延時間通知警方到場處理，但王妻等不急，已匆匆騎車離去。

埔鹽警方知道事不宜遲，將王妻的機車車牌號，通報勤務中心透過彰化縣警察局建置的車輛軌跡辨識系統，查出王妻的機車出現在秀水郵局，秀水分駐所所長柯福來和女警劉雅雯趕到秀水郵局，看到行員正在關懷王妻匯款情形，一起勸阻下，終於王妻知道遇到詐騙集團，放棄堅持匯款的念頭。