女童疑被家暴檢警調查 2天後母同居男友左胸中刀身亡

2019-08-29 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄1名5歲女童26日時，經由母親帶到醫院就診時，被懷疑由「他人蓄意」造成身體多處燙傷，經通報高市政府社會局後，懷疑遭到女童母親的同居男友蘇姓男子家暴；轄區警方獲報後，傳喚蘇男但他未到場，昨天下午3點時，檢警前往女童住處，發現他胸口中刀，已明顯死亡。

據了解，26日上午8點時，該名女童由母親帶到醫院看診，女童的下體、腹部、手臂、大腿疑被熱水燙傷；其中女童下體與腹部二度燙傷，另臉頰與下體也有瘀青。

女童母親向醫師說明，應是女童半夜時起床喝水，在飲水時水杯不慎滑落，才導致有燙傷痕跡，但院方不排除女童有遭人虐待可能，隨即通報高市府社會局處理。

高市警27日晚間接獲報案後，除前往醫院外，也報請高雄地檢署檢察官指揮，並與蘇男（38歲）還有女童母親（33歲）相約說明案情，蘇也當場答應稱要與公司請假，但直到昨天下午時，蘇男一直未出現，檢警隨即詢問女童母親是否可以直接前往住處，女童母親也答應。

正當大批檢警前往女童住家內房間，房門卻上鎖，女童母親打開門鎖後，一行人見到蘇男已經倒在血泊中，蘇男左胸有刀傷，並在地板上發現利刃。

女童母親無法接受事實，歇斯底里大喊「你怎麼確定他已經死掉了」，不斷要求警方叫救護車前來救治，經救護人員確認，蘇男已無生命跡象，後續由警方鑑識人員在場蒐證，並報請檢察官相驗蘇男遺體。

今天上午11點時，由高雄地檢署檢察官前往相驗，現女童仍住在醫院，由女童母親陪伴照顧，另女童哥哥已經由社會局安置，至於蘇男死因仍待檢警調查。