聊太high忘記拿電動自行車 中和警熱心找到車主領回

2019-08-29 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



58歲的曾姓計程車司機日前帶著一台電動腳踏車跑進中和警分局，表示他不知哪位乘客將腳踏車遺留在他的後車廂，他也因此不知如何歸還，因此向警方求援。員警獲報後向警察廣播電台查詢有無民眾請求協尋電動腳踏車，果然找到失主蕭姓男子，並通知對方取回。

中和警分局日前接獲曾姓司機報案，表示他在早上清理計程車內時，發現一台小綿羊電動腳踏車，他因記不起是哪位乘客遺失的，車上又沒有安裝行車記錄器，只好向警方報警請求協助。

警方獲報後，檢查電動自行車上並無發現任何標誌，也未發現有民眾報案遺失，這時承辦巡佐朱世棟靈機一動，指示員警吳懿軒向警察廣播電台持旬有無民眾請求協尋，果然發現失主52歲蕭姓男子並通知他前往領取。蕭男向警方表示，他和友人搭計程車到中和員山路後下車，卻因為聊得太開心，忘記電動腳踏車還放在計程車後車廂，對於警方迅速尋回非常感謝。