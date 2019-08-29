影／疑遇匝道回堵急剎 砂石車失控偏移釀追撞、害2傷

2019-08-29 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



國道一號瑞隆路段南向369.8公里處昨下午5時許，1輛砂石車疑因匝道回堵，緊急減速卻失控朝內側偏移、自撞護欄，行駛中線的貨櫃車閃避不及撞上去，連環追撞還波及1輛自小客車。3車連環追撞事故釀2傷，其中，李姓貨櫃車司機傷勢較重，疑有腹腔出血等情形，尚在加護病房觀察中。初判疑是疏於注意車前狀況釀禍，事故原因有待警方調查釐清。

經調閱行車記錄器畫面，肇事砂石車原本行駛於外側輔助車道，疑因往台88線出口匝道車多回堵，才緊急減速，卻失控朝內側方向偏移，連跨2線車道後，撞上內側護欄。這時，行駛中線車道的貨櫃車閃避不及，撞上砂石車，貨櫃車頭又再撞上行駛內線車道的自小客車右前車頭。

國道警察大隊、救護人員獲報趕抵，李姓貨櫃車司機自行從車內爬出。經救護人員檢傷，當時57歲李姓貨櫃車司機臉部、肢體有多處撕裂傷、擦傷，自小客車上的女性乘客則受有頸部拉傷、肩部挫傷，紛紛送醫救治，其餘人等無大礙。豈知，李姓貨櫃車司機過一段時間後，突然覺得身體不適，疑有內出血情況，尚在加護病房觀察中。