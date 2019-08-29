宜蘭少女被沒收手機 劃傷媽媽

2019-08-29 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭一名14歲少女今天近午，疑因一直玩手機，被媽媽拿走，一時情緒失控，涉嫌拿刀劃傷媽媽的額頭。

因少女情緒不穩，媽媽受傷，警方與消防人員將母女倆都送醫，媽媽經治療，已無大礙。