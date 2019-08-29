頭份納骨塔敦親睦鄰計畫 里長：自導自演想讓案子通過

2019-08-29 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市玉寶文創股份有限公司淨自在寶塔案爭議不休，地方成立自救會抗爭，業者今天敦親睦鄰計畫說明會，強調以優於頭份市立納骨塔條件回饋上興里、下興里民，保證不會蓋火葬場，不過，上興里長陳仁成等人仍強調反對到底，認為是玉寶文創自導自演想讓納骨塔案通過。

這場說明會今天上午10點在上興里社區活動中心舉辦，警方派員到場，開會前一度緊張，反對納骨塔案人士在會場大喊要民眾「不要簽名」，陳仁成等人退場抗議，說明會約20分鐘結束，並沒有發生進一步衝突。

玉寶文創副總經理黃國庭主持說明會，他說，淨自在寶塔案一切合法申請、建造，公司知道許多民眾有疑慮，他保證不會也不可能蓋火葬場等其他殯葬設施，此外，淨自在外觀融入環境，盡量做到公墓公園化，公園景觀化，景觀藝術化，另，公司規劃分期分區掃墓及接駁車，減少聯外交通負擔。

黃國庭表示，至於敦親睦鄰計畫部分，公司參照頭份市立納骨塔辦法，凡設籍滿1年的上、下興里民以骨灰（骸）櫃收費標準，減免2萬元回饋，優於頭份市納骨塔回饋設籍滿3年的廣興里民減免1萬7000元，尖山里民減免 1萬2000元。