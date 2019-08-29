國道1號泰山路段 3車擦撞4人輕傷送醫

2019-08-29 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



國道一號北向39.5公里，剛過林口交流道約新北市泰山區長距離下坡路段，今天上午8時許發生1輛貨車與2輛轎車擦撞事故，造成2男、2女共4人受傷，均由救護車就近送往林口長庚醫院救治，暫無生命危險。