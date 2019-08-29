台64線五股路段車禍 雙向交通中斷

2019-08-29 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市台64八里新店線東西向快速公路，上午11時左右在東向7公里處約五股路段，發生聯結車自撞護欄車禍，34歲闕姓司機摔出車外躺在路面上不動，消防局八里、五股分隊均出動救援，傷者目前由救護車送往淡水馬偕醫院，全身多處擦傷，意識清醒。