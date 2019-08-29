親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

「公示送達」亂象百出 法官：司法院應統一作法

媒體最新民調／郭柯王結盟領先蔡韓 不分區黃國昌第一

台64線五股路段車禍 雙向交通中斷

2019-08-29 11:51聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市台64八里新店線東西向快速公路，上午11時左右在東向7公里處約五股路段，發生聯結車自撞護欄車禍，34歲闕姓司機摔出車外躺在路面上不動，消防局八里、五股分隊均出動救援，傷者目前由救護車送往淡水馬偕醫院，全身多處擦傷，意識清醒。

這起車禍造成東西向交通全面中斷，後方嚴重塞車，路況仍在處理當中。

台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。圖／讀者提供
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。圖／讀者提供
分享
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
分享
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
分享
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。記者林昭彰／翻攝
分享
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。圖／讀者提供
台64線五股路段發生車禍，聯結車司機摔出路面。圖／讀者提供
分享

相關新聞

埔心塑膠工廠深夜火警 熊熊火勢廠區全面燃燒

2019-08-29 08:45

失智男子丟失零用錢呆坐橋邊 暖警安撫護返家

2019-08-29 10:19

違規左轉害騎士撞飛喪命 轄區警指汽車駕駛常犯這錯

2019-08-29 12:18

國道1號泰山路段 3車擦撞4人輕傷送醫

2019-08-29 12:10

台南警員有街頭藝人證 吹薩克斯風關懷老人

2019-08-29 12:09

暖警助籌父親喪葬費 16歲少女親送感謝信

2019-08-29 11:58

U值媒／街友不只是「市容問題」

2019-08-29 11:38

深夜機車撞轎車 黑色小可愛、短褲女駕駛驚慌站路旁

2019-08-29 11:20

八年級生駕車違反號誌撞曳引車 車內安全氣囊全爆開

2019-08-29 10:08

屏東枋寮鄉政顧問李孟居 遊港失聯

2019-08-29 10:06

直播一半遭押走 人找到…手腳全斷

2019-08-29 00:15

又是開車門惹禍 8旬老翁倒地右耳鮮血流

2019-08-28 23:01

台師大女隊員八通關古道墜落 救援人員天黑前背回待援

2019-08-28 22:10

台南水肥車與機車車禍 女騎士慘死輪下

2019-08-28 20:01

韓國籍貨輪2名外籍船員燒燙傷空軍海鷗直升機救援送醫

2019-08-28 19:46

影╱新北市警員騎車追嫌自撞 急救1小時宣告不治

2019-08-28 19:26

影／烏來男童失蹤第二天 搜救一度傳好消息又落空

2019-08-28 18:56

偷1隻雞、1隻鵝代價 圍籬內判刑6個月 圍籬外無罪

2019-08-28 18:55

單親爸回家驚見寶貝女兒遭強抱 氣憤扁人獲判免刑

2019-08-28 18:09

警員汐止追到基隆和疑犯兩車相撞 頭撞分隔島傷重不治

2019-08-28 18:00

年輕女騎士摔倒砂石車前 捲進車底腿骨折

2019-08-28 17:32

大學登山隊八通關古道遇事故 一女隊員右手骨折待援救

2019-08-28 17:19

北市汽修廠頂棚起火 一旁焊接工人遭嗆傷送醫

2019-08-28 17:04

與妻吵架持刀鬧自殺 警街頭奪刀救人

2019-08-28 16:48

高壓電纜別亂摸！老翁想撥開 疑漏電倒地受傷

2019-08-28 16:29

蘆洲婦人夜歸 疑遭鋼珠彈隨機攻擊

2019-08-28 16:26

嚇傻！晨跑驚見男子橫死工寮、雞隻身上跳

2019-08-28 16:25

潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡

2019-08-28 15:58

小心被拖吊！北市國中小將開學 警籲：家長接送勿違停

2019-08-28 15:57

桃園5天內2起建案工地墜落意外 2工人傷重身亡

2019-08-28 15:53

影／喵星人受困鐵皮屋頂 飼主急向中和警求援

2019-08-28 15:42

淡水砂石車與機車擦撞 女騎士捲進車底腿骨折

2019-08-28 14:08

民眾產後在醫院慶祝喝酒聚餐 醫院無奈：有柔性勸導

2019-08-28 12:56

印尼男子上完課衣服卻不翼而飛 暖警送衣又自掏腰包

2019-08-28 12:20

台北港貨櫃碼頭鋼瓶起火 無人傷亡

2019-08-28 11:53

直播主被押走打傷 警方鎖定3名特定對象

2019-08-28 11:34

胖男籍口檢修淨水器 看男主回家即走人

2019-08-28 11:34

疑與他人女友曖昧 男遭圍毆只著內褲奔街

2019-08-28 11:18

直播主遭人押走打傷 網友驚嚇警方全力偵辦

2019-08-28 09:14
看更多

熱門文章

警員汐止追到基隆和疑犯兩車相撞 頭撞分隔島傷重不治

2019-08-28 18:00

才剛拍完婚紗照！警追毒駕車禍身亡 同仁悲痛不捨

2019-08-28 20:24

影／驚悚畫面曝光 汐止警員追捕疑犯喪命並非自撞

2019-08-28 19:49

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

獨／低喘燃色慾 男按摩師仿A片情節猥褻女客

2019-08-28 19:24

國道3號桃園龍潭南下路段 2貨車擦撞1傷

2019-08-28 16:47

爆料韓國瑜有小三？ 吳子嘉未合理查證涉誹謗今遭起訴

2019-08-29 09:58

汐止警追嫌犯撞車身亡 24歲男子落網坦承因拉K躲警

2019-08-28 21:43

房客想申請租屋補助 房東直言：要報稅，我划不來

2019-08-28 20:56

潮境看海驚見人影從望幽谷墜落 八斗子老婦墜崖身亡

2019-08-28 15:58

汐止警員撞分隔島殉職 疑犯籌無5萬交保金限制住居獲釋

2019-08-29 09:29

警察該不該追車？ 基層：最困難一課叫「放棄」

2019-08-29 00:06

不甘白蟻啃光裝潢索賠 木工：工廠木料不可能藏蟲卵

2019-08-28 15:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top