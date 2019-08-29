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失智男子丟失零用錢呆坐橋邊 暖警安撫護返家

2019-08-29 10:19聯合報 記者張弘昌╱即時報導

患有輕微失智24歲劉姓男子，今天凌晨獨自坐在老街溪上的路橋欄杆上，眼神呆滯地望著橋下滾滾溪水，一動也不動。宋屋派出所巡邏員警見狀主動上前關心，才發現原來劉男丟失了700元零用錢不敢回家，警方除主動提供餐點熱食外，並安全將劉男護送返家，也讓家屬頻頻感謝警方暖心的協助。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，巡邏員警在29日凌晨1時許，巡經平鎮區延平路2段老街溪路橋時，發現一名身著綠色上衣的男子，獨自一人坐在空無一人的路橋欄杆上，一動也不動，警方擔心男子發生意外，立即主動上前關心了解。

警員發現男子神情恍惚，並一直喃喃自語地說「錢不見了、好餓」等語，女警莊儒臻見男子疑有失智情況，於是連哄帶騙將男子帶離路橋欄杆，避免男子發生墬溪危險。巡邏員警為求慎重，最後將男子帶回派出所安置，透過人臉辨識系統確定為設籍中壢區24歲劉姓男子。

劉男進到派出所後，不斷的向員警說「阿公給的700元零用錢不見了，好餓、不敢回家」，女警莊儒臻見狀，立即自掏腰包購買熱食給劉男果腹後，將劉男護送返家。劉男的祖父見孫子被警方找回，頻頻向員警道謝，後來得知員警是在陸橋上的欄杆發現孫子，嚇得直唸阿彌陀佛，還好暖心警察及時將孫子帶離欄杆，萬一不慎墬入老街溪內，後果將不堪設想。

輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄...
輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄，巡警見狀主動上蒯關懷，查明身分後護送他平安返家。圖／平鎮警分局提供
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輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄...
輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄，巡警見狀主動上蒯關懷，查明身分後護送他平安返家。圖／平鎮警分局提供
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輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄...
輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄，巡警見狀主動上蒯關懷，買熱食供他果腹，查明身分後護送他平安返家。圖／平鎮警分局提供
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輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄...
輕微失智24歲劉姓男子，因遺失700元零用錢，餓著肚子不敢回家，深夜獨坐溪邊橋欄，巡警見狀主動上蒯關懷，查明身分後護送他平安返家。圖／平鎮警分局提供
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失智

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