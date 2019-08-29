失智男子丟失零用錢呆坐橋邊 暖警安撫護返家

2019-08-29 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



患有輕微失智24歲劉姓男子，今天凌晨獨自坐在老街溪上的路橋欄杆上，眼神呆滯地望著橋下滾滾溪水，一動也不動。宋屋派出所巡邏員警見狀主動上前關心，才發現原來劉男丟失了700元零用錢不敢回家，警方除主動提供餐點熱食外，並安全將劉男護送返家，也讓家屬頻頻感謝警方暖心的協助。

平鎮警分局北勢派出所所長饒百訓表示，巡邏員警在29日凌晨1時許，巡經平鎮區延平路2段老街溪路橋時，發現一名身著綠色上衣的男子，獨自一人坐在空無一人的路橋欄杆上，一動也不動，警方擔心男子發生意外，立即主動上前關心了解。

警員發現男子神情恍惚，並一直喃喃自語地說「錢不見了、好餓」等語，女警莊儒臻見男子疑有失智情況，於是連哄帶騙將男子帶離路橋欄杆，避免男子發生墬溪危險。巡邏員警為求慎重，最後將男子帶回派出所安置，透過人臉辨識系統確定為設籍中壢區24歲劉姓男子。