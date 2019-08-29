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女大生八通關墜谷 直升機吊掛救出

2019-08-29 10:14中央社 南投縣29日電

一名女大學生隨隊縱走中央山脈南二段，昨天行經八通關古道墜谷，造成全身多處擦傷及骨折。搜救隊昨天傍晚趕抵並救出卡在山壁的女大學生，今天清晨再由空軍直升機吊掛送醫。

南投縣政府消防局昨天接獲玉山國家公園管理處轉報，一支6人登山隊從南投縣信義鄉東埔入山縱走中央山脈南二段，預計9月3日至4日從花蓮縣下山。隊伍昨天行經八通關古道指標9.8公里處，一名住新北市的20歲趙姓女大學生墜落20公尺，卡在山壁。

趙女因摔傷疑導致手部骨折、頭部擦傷，無力自己爬上步道，隊員見狀趕緊報案，玉山國家公園管理處、南投縣消防局組織搜救隊，並協請空軍救護隊支援派遣黑鷹直升機載運入山，隊員昨天下午在同富國中搭機飛抵觀高停機坪，再往回程走到事故地點救援。

救援人員昨天傍晚趕抵，隨即展開繩索救助作業，1個小時後順利拉傷者上步道，趙女意識清醒，但身體有多處擦傷及骨折，隊員評估不適合移動及搬運，決定晚間在附近紮營，並申請直升機今天吊掛送醫。

南投縣消防局表示，經內政部消防署調度救援作業，由空軍救護隊執行任務，直升機今天清晨從嘉義縣水上鄉基地起飛，抵達目標區順利完成吊掛作業，再依規定飛返原基地，交救護車送醫治療。

台師大的6人登山隊從南投信義東埔入山，上午在八通關古道一名女隊員滑落山谷待援。圖...
台師大的6人登山隊從南投信義東埔入山，上午在八通關古道一名女隊員滑落山谷待援。圖／南投消防局提供
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