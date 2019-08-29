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埔心塑膠工廠深夜火警 熊熊火勢廠區全面燃燒

2019-08-29 08:45聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣埔心鄉今天凌晨3點半左右發生大火，位在埔心鄉永坡路三段146巷的一處工廠暗夜突然傳出火警，消防局不敢大意，獲報後派遣1個大隊、9個消防分隊，各式消防車輛18輛、救護車1輛，消防人員42人、役男1人前往搶救，由於現場為1樓鐵皮塑膠工廠，工廠全面燃燒，幸好無人員受傷受困。

消防人員連夜救災，直到白天在還在現場搶救，遠遠就能看到濃濃黑煙，工廠附近也傳出刺鼻異味，網友在網路上提醒鄰近鄉鎮民眾出門記得戴口罩，詳細起火原因仍待調查。

埔心鄉今天凌晨發生火警，至今還在搶救。記者林敬家／翻攝
埔心鄉今天凌晨發生火警，至今還在搶救。記者林敬家／翻攝
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埔心鄉今天凌晨發生火警，至今還在搶救。記者林敬家／翻攝
埔心鄉今天凌晨發生火警，至今還在搶救。記者林敬家／翻攝
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消防人員拉水線灌救。記者林敬家／翻攝
消防人員拉水線灌救。記者林敬家／翻攝
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埔心鄉今天凌晨發生火警。記者林敬家／翻攝
埔心鄉今天凌晨發生火警。記者林敬家／翻攝
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