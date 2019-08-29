埔心塑膠工廠深夜火警 熊熊火勢廠區全面燃燒

2019-08-29 08:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣埔心鄉今天凌晨3點半左右發生大火，位在埔心鄉永坡路三段146巷的一處工廠暗夜突然傳出火警，消防局不敢大意，獲報後派遣1個大隊、9個消防分隊，各式消防車輛18輛、救護車1輛，消防人員42人、役男1人前往搶救，由於現場為1樓鐵皮塑膠工廠，工廠全面燃燒，幸好無人員受傷受困。