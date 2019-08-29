街友大調查／照顧無數街友14年 他有「100個爸爸」

2019-08-29 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



艋舺公園的街友眼中的「夏哥」照顧街友14年，把街友當成爸爸照顧，自嘲「有100個爸爸」。記者李隆揆／攝影 分享 facebook

57歲夏英峰，幫助、照顧街友14年，把街友當父親般對待；在艋舺公園的街友眼中，他是「夏哥」，「有100個爸爸」。

2005年，夏英峰生父過世。某天他走過萬華區峨眉停車場，發現一整排街友睡在路邊，於心不忍決定帶他們回家洗澡，剛好家裡有空房，無償提供借住，有些人一住幾個月，甚至數年，這樣的事，夏英峰一做就是14年。

「覺得一樣是人，他們怎麼能那麼髒，還住在路邊。」夏英峰說。「什麼是爸爸？你供養他，他向你開口，毫無顧慮你的不便，這就叫爸爸吧」；因為照顧無數街友，有時自己也搞得很狼狽，「有100個爸爸」只是自我解嘲，久而久之，街頭上的人覺得貼切，也就這樣稱呼他了。

住處提供街友住宿也為他帶來不便，尤其結婚後，有時凌晨一點或半夜都會有「房客」來敲門「找夏哥」，妻子受不了，要求將房子租給社福團體供街友暫住，夫妻倆搬到三重生活，夏英峰還找時間回去幫忙照顧街友起居。

夏英峰說，照顧街友多半沒什麼大事，有的喝醉酒，有人太懶惰，「房客」們遇到什麼事情，都來「找夏哥」。有些人要辦低收入戶證明，大到處理後事，最後也都是他幫忙處理。

接受訪問當天，一名51歲街友剛在凌晨過世。這名街友在他住處住快2年，半年前發現罹患下咽癌、甲狀腺癌末期，癌細胞已轉移到骨頭跟肝臟，消瘦到剩40公斤，連洗澡都要人幫忙。因生活不能自理，房間臭氣沖天，夾雜藥物味道，棉被掀開都是排泄物。

夏英峰從小父母離異，曾歷經繼父家暴，入伍前才找到生父，父子一起生活。然而分開20年，父子感情生疏。夏英峰認為沒人會願意當街友，流落街頭多半是家庭因素，墮落、頹廢，不願意面對現實生活。

夏英峰幾年前記憶力明顯衰退，就診有壓力症候群，即使服用醫生開的藥物，精神狀況已大不如前，談起街友問題，他無奈說，「很多民代選前都打包票說會為街友議題發聲，騙完票後就不理人，希望政治人物能兌現承諾。」