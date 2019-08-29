街友大調查／保全眼中的街友 害怕再失去所有

2019-08-29 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



曾任公園保全的小梁（化名）說，多數人會成為街友，無非是因為家庭或經濟因素導致。記者李隆揆／攝影 分享 facebook

小梁曾在艋舺公園擔任保全，「進入他們的世界」是小梁管理之道，即使已經離開艋舺公園到別處當保全了，小梁卻仍不時在艋舺公園裡出現。

對小梁來說，街友和一般人沒有差別，有時比社會上的人更單純善良，「我喜歡和街頭上認識的朋友們在一起」，有時候，小梁覺得自己看起來都像是一個街友。

「街友除了喜歡自由，還有害怕失去。」小梁說，很多街友不想離開街頭，很大原因是自由，想抽菸就抽菸、要喝酒就喝酒，可以交朋友也可以耍孤僻，還可以到處遊蕩。

但他發現還有一種不為人知的原因，小梁觀察，很多街友因經歷失敗或變故而流浪，有機會過回正常生活，這些人反而卻步了；因為對自己沒信心，害怕再次搞砸，會再次失去所有，「甚至是僅有的尊嚴」。

擔任保全，看盡人生，曾有一名婦人抱著剛出生不久的小孩，坐在公園旁公車站一整天，一直到末班車都走了，依舊坐在原位。

上前關心，小梁才知婦人已流浪5天，先生剛去世不久，原和小叔住一起卻常遭拳打腳踢，不得已帶著小孩離家出走。小梁說這樣的案例很多，女性會到街上流的，很多是家暴。

另外曾有名80多歲老街友，固定睡在公園西南角第一支柱子旁，人稱「老爹」。因生活漸漸無力自理，老爹常便溺在睡袋、被窩裡；有天老爹不舒服，小梁叫了救護車送醫，不到一小時卻又看見老爹躺在老位置。

小梁驚訝「你為什麼又回來了？」原來老爹被丟包，連醫院都不想收留；老爹「一醒來就在這裡了。」一語道盡淒涼。

小梁說，街友很難睡得好，生病也不一定能看醫生，當保全2年多，他經歷至少20個街友在睡夢中離世，多半是病死老死。

最讓小梁不以為然的是假街友的「便當族」，他們不窮卻來公園領愛心便當，沒事就聊天、吃便當，累了回家睡覺。他說，愛心便當有限，有時真正需要的街友根本領不到便當，只能挨餓；曾有街友被迫吃公園走廊旁廚餘桶內廚餘，就因拿不到便當止飢。