街友大調查／負氣離家未見父母最後一面 他流浪24年

2019-08-29 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



50歲的阿光，因 26歲時他血氣方剛，一時意氣用事，不顧母親多次苦勸離家，沒想到幾年後回家，兩老已先後去世，此後他在外流浪24年。記者李隆揆／攝影 分享 facebook

50歲的阿光，在外流浪24年； 26歲時他血氣方剛，一時意氣用事，不顧母親多次苦勸離家，沒想到幾年後回家，兩老已先後去世。

從小跟外婆一起生活，阿光小時候比較野、愛玩，跟父親不太講話，父子感情不和；「那時候就滿腦子想要離開這個家」。

一時衝動來不及見父母最後一面，憾事發生，家裡氣氛也隨之轉變，阿光自認無臉回家面對弟妹，決定回到街頭；一開始，他四處撿回收維生，從高雄撿到屏東，也曾跟著朋友到苗栗縣銅鑼鄉割稻子，一割割了好幾年。

「好手好腳可以去賺啊，要向別人乞討，我開不了口。」阿光說，因不想向別人乞討，為了度日只好四處打零工，輾轉學到不少技能，現在水電、水泥、園藝、陣頭、清潔等工作都難不倒他；一個月可以賺到接近四萬元，省一點花，存錢不是難事；但即便如此，他寧可選擇街頭，不願安定下來。

「在街上住20幾年了，早習慣這樣的生活，叫我一個人住，實在太無聊、也太不自由了，住在公園也很方便啊，還有很多朋友可以聊天」；另外，他認為自己沒有穩定工作，「要租房子要有穩定的工作吧，有一餐沒一餐的，要租房子很難啦！」

他說，在街上生活很簡單，白天有工作就去工作，沒工作就到處走走，天黑之後找個地方洗澡，接著就打地鋪準備睡覺。「我都去附近的公廁洗澡，我不怕冷，一年四季都洗冷水澡」。

街頭上待24年了，阿光說，每個成為街友的人都有背後原因，家暴、離婚等等，原因真的說不完，「總之都是自己的選擇。」以前待在街上怕危險，在台北車站南側待過兩年，方便歸方便，但偶爾會有扒手，一個人東西很容易被偷走，艋舺公園朋友比較多，就不太發生。

他說，大都市社會福利好、善心人士也比較多，剛開始不熟悉，不知道什麼時候會有便當可以吃，久了，自然就習慣了。