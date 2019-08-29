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街友大調查／全台街友逾5000 回家…困難重重

2019-08-29 00:18聯合報 記者李隆揆廖炳棋陳金松╱即時報導

2009年，全台灣受理報案及查找的街友人數是3000多人，過了10年仍有5000...
2009年，全台灣受理報案及查找的街友人數是3000多人，過了10年仍有5000多人，熱鬧的台北街頭，\他們生活在遠離人群的角落，10年如一日。記者李隆揆／攝影
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2009年，全台灣受理報案及查找的街友人數是3000多人，過了10年，全台目前仍有5000多人；本報記者「臥底」體驗街友生活；深入接觸萬華地區的街友大本營，發現街友在台灣應該餓不死，但人格的崩壞難以重塑，社會安全機制失能，更無法解決台灣的街友問題。

熱鬧的台北街頭，人潮攘往熙來，炫彩奪目的霓虹燈，映襯這個無盡繁華的都市；但喧囂背後，有另一個滄桑的世界，他們生活在遠離人群的角落，10年如1日。

●記者「臥底」 街友故事難道盡

本報記者實際體驗街友生活，三餐與街友一同領取社福團體的麵包裹腹，並在攝氏9度的寒夜中，露宿台北火車站外地板；另深入萬華地區遊民聚集的萬華公園，接觸近20名不同身分背景的街友。實地體驗，露宿街頭對人格是很大的崩壞。適應街頭上的生活後；已無法想像自己要怎樣才能變回正常人生活。

街友阿輝轉述，一名不洗澡、全身髒臭的街友，食物沒吃完就放行李任由發臭，過世後，相關單位割開發臭行李，「袋中流出一疊疊鈔票」，經過清點，行李裡有400多萬元現金、4張地契、6本存摺。

還有一名80多歲老街友人稱「老爹」，固定睡在萬華艋舺公園西南角柱子旁，因生活無力自理，常便溺在睡袋裡；有天不舒服送醫，不到1小時又回來躺在老位置。他說，「醒來就在這裡了」，原來他被丟包，連醫院都不想收，1語道盡淒涼。

台北車站、萬華 街友大本營

全台最繁華的城市，也是街友最多的地方，台北車站周邊、萬華艋舺公園附近，是街友主要聚集地；10年來，街友來來去去，有新有舊，數量沒有明顯變化，政府和社會團體投入了心力，根本問題卻難解決；老死街頭、酒醉賭博，寫下許多淒涼人生故事，也帶來社會問題。

每晚10點後，台北火車站、西門町、萬華公園等周遭地區，都可看見街友開始尋覓或打理過夜地方；諷刺的是，西門町附近一間知名模特兒經紀公司，白天帥哥美女光鮮進出，一到深夜，騎樓卻是街友每天打地鋪的老地方。

●天天有人鬧事 治安燙手山芋

「幾乎天天有街友喝酒鬧事，你要趕走他們嗎？政府該思考如何解決。」台北市資深員警都知道，台北車站周遭是街友聚集過夜的主要場所，鄰近的市民大道高架橋下，承德路、市民大道陸橋上，也常有街友身影出沒，三不五時就有民眾投訴、報案。

天冷時，台北車站附近「一位難求」，有街友會躲進銀行ATM自動櫃員機房間避寒，有時遺留垃圾及排泄物，不僅嚇到民眾，銀行也不堪其擾。

台北市萬華區一直就是街友「大本營」，街友為討生活，除了舉牌、粗工、出陣頭、清潔員外，也常被有心人士吸收，當公司人頭、成地下賭場看門人，甚至自己下注簽賭，成為潛在的治安風險對象。

●社福援助未到位 幾番安置又回街頭

採訪過程發現，成為街友常見原因包含家庭變故、經濟問題、或誤入歧途被社會排擠，由於社會安全機制失能；當一個人需要社會福利協助，但救助一時無法到位，就可能流落街頭。

資深警官回憶，市府為維護市容，早期曾專案「掃街」，將街友客客氣氣請到社區活動中心，洗澡、剪髮，換上全新運動服，再以專車送到新北市中和區的收容中心；但沒多久，很多街友又自行離開收容所，「不到一個禮拜，滿街都是穿著運動服的街友，那畫面有夠荒謬。」

街友台北車站

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