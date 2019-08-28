汽車衝撞社子市場 女攤商遭熱油燙傷送醫

2019-08-28 21:56 中央社 台北28日電



台北市士林區社子市場今天晚間發生汽車不明原因衝撞攤販事件，造成年約60歲的炸雞排攤老闆娘遭熱油燙傷，全身逾20%燙傷、意識清醒，警消獲報後協助將她送往新光醫院急救。

台北市警消今晚7時53分獲報指出，一輛汽車行經士林區延平北六段和社中街口時，不明原因撞上路旁的雞排攤販，當場造成老闆娘遭油鍋內的熱油燙傷，全身超過20%燙傷，意識清醒，緊急派員送醫治療。

至於詳細肇事原因及責任歸屬，正待警方進一步調查釐清。