回家真好！甜心女警貼心助迷途老人返家

2019-08-28 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市楊梅警分局楊梅派出所甜心女警劉書宜，晚間偕同副所長曾偉修執行巡邏勤務時獲報，火車站前大成路鬧街，有迷途老人需協助。劉書宜到場先親切的安撫情緒，將老翁攙扶到安全處所稍作休息，很快的就透過人臉辨識查到身分住處，心想他的家人一定很焦急，迅速用警車護送老翁平安返家。

警方馳抵現場，發現是老翁步行出門散步，因天色昏暗迷失回家方向，才蹲坐路旁發呆待援，詢問年籍資料，均答非所問，僅表示自己住在楊梅，午睡後就步行外出走走，但愈走愈遠，就找不到回家的路。

外型甜美似鄰家女孩、個性親切細心的女警劉書宜，立即察覺老翁可能有點失智，且身上也未帶證件，便開啟警用M-Police小電腦的人臉辨識系統功能，很快的就查到身分為83歲廖姓老翁，家住楊梅區大同里。

當時天色已暗，行走在車水馬龍街上，為避免老翁隻身走在鬧街上會有危險，女警劉書宜立刻攙扶老翁坐上巡邏車，親切的載送老翁返家，並將老翁交由家人妥適照顧。老翁家屬表示，有失智狀況老先生，外出一整天未歸，正擔心不已，幸好得警方協助，才能平安返家，對於警方的熱心協助感謝不已。

楊梅分局分局長林信雄表示，現今台灣已進入高齡化社會，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，並可製作緊急聯絡資料，或申請愛心手鍊佩掛長者身上，以利於發生走失情形時，警方接獲報案可迅速聯繫家屬。