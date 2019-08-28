單親爸回家驚見寶貝女兒遭強抱 氣憤扁人獲判免刑

2019-08-28 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市淡水區陳姓單親父親，出門返家後，發現女兒房間門沒關，靠近驚見莊姓少年在床上抱著當時14歲的女兒，氣憤之下，用手和安全帽毆打少年。士林地方法院認為，為人父親難以忍受女兒遭不明人士強抱，才會氣憤打人，雖有犯罪，但免除其刑。

去年11月18日上午10時許，5旬陳父返回淡水區住處，聽到女兒房內有異常聲響，開門撞見莊姓少年（案發時15歲）在床上抱著女兒（案發時14歲），氣憤之下，立即把莊姓少年拉出房間，用手和安全帽毆打莊姓少年。

莊姓少年當日下午1時許，在家人陪同下至醫院急診室就醫，晚上6時許及離院，根據病例顯示頭、頸、胸及四肢多處擦傷，造成傷害尚屬輕微，且事後雙方已達成和解。

陳父供稱，當日是第一次看到莊姓少年，只看到他身形高大，不知道他是未成年人。女兒也為父親說話，剛認識莊不久，並非男女朋友關係。