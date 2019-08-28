單親爸回家驚見寶貝女兒遭強抱 氣憤扁人獲判免刑
新北市淡水區陳姓單親父親，出門返家後，發現女兒房間門沒關，靠近驚見莊姓少年在床上抱著當時14歲的女兒，氣憤之下，用手和安全帽毆打少年。士林地方法院認為，為人父親難以忍受女兒遭不明人士強抱，才會氣憤打人，雖有犯罪，但免除其刑。
去年11月18日上午10時許，5旬陳父返回淡水區住處，聽到女兒房內有異常聲響，開門撞見莊姓少年（案發時15歲）在床上抱著女兒（案發時14歲），氣憤之下，立即把莊姓少年拉出房間，用手和安全帽毆打莊姓少年。
莊姓少年當日下午1時許，在家人陪同下至醫院急診室就醫，晚上6時許及離院，根據病例顯示頭、頸、胸及四肢多處擦傷，造成傷害尚屬輕微，且事後雙方已達成和解。
陳父供稱，當日是第一次看到莊姓少年，只看到他身形高大，不知道他是未成年人。女兒也為父親說話，剛認識莊不久，並非男女朋友關係。
法官考量當下情境，陳父無法忍受少年欲對女兒發生不軌之舉，基於義憤動手傷害，犯是2年以下有期徒刑的義憤傷害罪，認為不宜再用刑責苛責「為人父親」的被告，避免無意義刑責執行耗費國家資源，及違反國民法律情感，依刑法59條減輕其刑仍嫌過重，諭知免除其刑。
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