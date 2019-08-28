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從汐止追到七堵「員警追嫌犯自撞分隔島」 命危急救中

北市汽修廠頂棚起火 一旁焊接工人遭嗆傷送醫

2019-08-28 17:04聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區吉林路144巷一家汽車修車廠，今天下午3點多傳火警，起火處是汽修廠頂棚，消防員到場10分鐘內撲滅火勢；不過，因汽修廠旁正有焊接工人在施工，一名工人疑似遭嗆傷，頭暈目眩狂喝水，最後在轄區警方建議下，搭上救護車送醫治療。

目擊民眾說，頂棚燃燒的火勢本來很小，許多在汽修廠對面公園散步的民眾見狀，紛紛熱心幫忙滅火，但今天風勢較大，火勢隨後也被強風越吹越烈，民眾才趕緊撥打119救護；消防車趕到後，很快就撲滅火勢。起火原因仍待消防局調查。

北市中山區一家汽修廠頂棚今天下午3點多傳火警。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區一家汽修廠頂棚今天下午3點多傳火警。記者蔡翼謙／攝影
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北市中山區一家汽修廠頂棚今天下午3點多傳火警。記者蔡翼謙／攝影
北市中山區一家汽修廠頂棚今天下午3點多傳火警。記者蔡翼謙／攝影
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消防員救護車

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